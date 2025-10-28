Задържаха 41-годишен в Ямбол за притежание на килограм марихуана

Снимка: Булфото, илюстративна

Криминалисти задържаха 41-годишен мъж в Ямбол за притежание на наркотици, съобщиха от пресцентъра на полицията.

В хода на полицейските действия е установено, че мъжът държи в жилището си и в ползвано от него помещение суха зелена тревиста маса – марихуана. Иззето е около един килограм от наркотичното вещество, предава БТА.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

На 9 октомври в ямболското село Тамарино беше задържан 39-годишен за отглеждане на растения от рода на конопа. В частен имот тогава полицаите откриха 19 растения с височина 140 сантиметра.

