Задържаха 42-годишен мъж в добричко село, откраднал автомобил от Варна и притежаващ наркотици

Снимка: МВР

Полицаи от ОДМВР - Добрич откриха в село Стефан Караджа лек автомобил „Рено Клио", противозаконно отнет от територията на Варна, съобщават от МВР. Задържан е 42-годишен мъж от Добрич.

При проведените допълнителни претърсвания в обитавани от мъжа помещения на различни адреси в Добрич са открити амфетамин с тегло 1.66 г, хероин - 81 г, както и вещи, откраднати от различни търговски обекти в града - акумулаторни винтоверти, дрелки, ъглошлайфи и др.

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор 42-годишният мъж е с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Работата по случая продължава.

