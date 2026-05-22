Задържаха 43-годишен варненец с наркотични вещества

Снимка: ОДМВР-Варна

При проведена вчера специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества, криминалисти от ОДМВР –Варна задържаха 43-годишен, жител на областния град, известен на полицията с различни криминални прояви. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в морската столица.

В хода на полицейските действия служителите на реда установили първо негови клиенти, които са посочили имената и адреса на разпространителя на опиатите. Последвало претърсване в дома на задържания, в който полицаите намерили и иззели две електронни везни, пистолет, фентанил и марихуана. По случаят е образувано досъдебно производство, а извършителят е отведен в ареста за срок до 24 часа.

Акцията е част от мащабна специализирана полицейска операция, стартирала преди седмица по нареждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Противодействието на разпространението на наркотични вещества е сред основните задачи, поставени от министъра пред професионалното ръководство на МВР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!