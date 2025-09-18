Задържаха 52-годишен мъж за блудство с малолетно дете в Кюстендил

Снимка: Пиксабей

Мъж на 52 години е задържан в Кюстендил за блудство с малолетно дете, съобщиха от Районната прокуратура. Под ръководството на прокуратурата се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършено престъпление.

Блудствените действия с 12-годишно момиче са извършени на 12 септември, казаха от държавното обвинение, а по делото са събрани доказателства за виновността на 52-годишния М.А.

С постановление на прокурор мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Утре - 19 септември, ще бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" срещу обвиняемия. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Започват разпити на свидетели и очевидци, продължават и претърсвания, като към този момент са иззети видеозаписи, казаха за БТА от прокуратурата в Кюстендил.

