Задържаха 52-годишен шофьор с 3,29 промила край Бургас

Полицията в Бургас задържа шофьор с голямо количество алкохол.

В сряда около 13.15 ч. в района на бензиностанция на изхода на града в посока София пътни полицаи спрели за проверка лек автомобил. Зад волана бил 52-годишен бургазлия, съобщава БНТ.

Тестът с дрегер показал, че мъжът шофира след употреба на алкохол с концентрация 3,29 промила. Мъжът е дал кръвна проба за химически анализ.

Той е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е конфискуван.

