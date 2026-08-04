Задържаха 54-годишен мъж след тридневен побой над жена в Лясковец

Снимка Булфото

54-годишен мъж от Лясковец е задържан по подозрение за домашно насилие, след като е пребил жената, с която живеел на семейни начала, съобщиха от полицията.

Случаят е разкрит, след като вчера сутринта 49-годишната пострадала потърсила помощ в Районното управление в Горна Оряховица. Пред униформените тя разказала, че в периода между 1 и 3 август е била подложена на побой от своя партньор, пише nova.bg.

Жената е прегледана от екип на Спешна помощ в Горна Оряховица, след което е транспортирана до болницата във Велико Търново. Медиците са установили тежки наранявания, включително фрактури на черепа и ребрата, и тя е настанена за лечение в специализирано лечебно заведение.

Предполагаемият извършител е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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