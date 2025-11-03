Задържаха 56-годишен мъж, ударил жена след лека катастрофа в София

Снимка: Пиксабей

Софийската районна прокуратура обвини и задържа за срок до 72 часа 56-годишен мъж, нанесъл средна телесна повреда на жена след леко пътнотранспорно произшествие, съобщиха от прокуратурата.

Според доказателствата на 31 октомври в 14:30 ч. на бул. „България“ в София обвиняемият е ударил шамар на жена, в резултат тя e паднала на земята. Вследствие на удара и падането тя е получила фрактура на черепа.

От прокуратурата отбелязaха, че деянието е извършено по хулигански подбуди, при незачитане на обществения ред на публично място и демонстрирайки явното си неуважение към човешката личност.

Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянния арест на обвиняемия.

От началото на годината при пътни инциденти са загинали 375 души, ранени са 7040, припомня БТА. Регистрираните от началото на годината катастрофи са 5657.

