Задържаха 63-годишен мъж, предизвикал пожара в Карнобатско

Снимка: Пиксабей, илюстративна

63-годишен мъж от село Екзарх Антимово е предизвикал пожар в близост до язовир "Крушево", съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 19:08 ч. на 10 септември. Изгорели са 200 бали слама, сухи треви, храсти и горски фонд в землищата на селата Екзарх Антимово и Житосвят, съобщава Дарик.

Огънят е потушен от девет противопожарни автомобила, като освен огнеборците, са се включили служители от Държавно горско стопанство - Карнобат, техника и служители на земеделски кооперации от региона.

Възрастният мъж е задържан за срок до 24 часа.

По случая се води разследване.

