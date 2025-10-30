Задържаха 64 души за разпространение на наркотици

Снимки: Булфото

От началото на седмицата тече специализирана полицейска операция, свързана с наркоразпространението, наркопроизводството и наркосъхранението. Към настоящия момент са задържани 64 души - в това число наркозависими, клиенти, няколко дилъра и две съхранителни бази, от които основните дилъри зареждат наркотичните вещества и впоследствие чрез така наречените криптирани Telegram групи ги разпространяват на територията на цялата страна. Това съобщи директорът на СДВР, гл. комисар Любомир Николов, предаде "Фокус".

"Колегите от сектор "Наркотици" установиха съхранителна база на много голямо количество наркотични вещества, което беше подготвено да излезе на пазара. Става въпрос за открити над 10 кг марихуана и 4 кг синтетични наркотици. Сумата, която открихме в тайни помещения на основния дилър на престъпната група, е от порядъка на 100 000 в левова валута, като са открити и суми в други валути", допълни той.

През изминалите няколко дни СДВР е открила още една база за съхранение на наркотици. В нея са открити 2 кг наркотици вещество канабис и 1 кг кокаин.

Любомир Николов подчерта, че главната цел на МВР е именно превенцията на наркоразпространението основно сред подрастващите.

"Седем от лицата, които са задържани, са докладвани на Софийска градска прокуратура. На част от лицата са повдигнати обвинения за наркоразпространение, за наркодържание. Всичките са задържани в срок от 72 часа.

"Обвиненията на лицата са, че те действат в съучастие, но естествено ГДБОП води наблюдение върху организирани престъпни групи, които се занимават не само с наркоразпространение, но и с наркотрафик и наркопроизводство. Ние също работим по такива групи, които ще презентираме скоро", заяви директорът на СДВР.

