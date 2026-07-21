Задържаха 64-годишен мъж в Шумен, обявен за общодържавно издирване

Снимка МВР

Полицаи установиха и задържаха 64-годишен мъж от Шумен, обявен за общодържавно издирване, с влязла в сила присъда, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Около 10:40 часа вчера, на главен път II-73, в село Радко Димитриево, екип на охранителна полиция към полицейското управление в Шумен е спрял за проверка водач на лек автомобил „Шкода Октавия“ с великотърновска регистрация, пише БТА.

В хода на проверката е установено, че пътникът в автомобила, мъж на 64 години от Шумен, е обявен за издирване с мярка „задържане“. Той също така е бил осъден на „лишаване от свобода“ - за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол над 1,2 промила, в условията на повторност.

Мъжът е предаден на служители от Главна дирекция „Охрана“ и е приведен в Областната служба „Изпълнение на наказанията“ в Шумен.

Редактор "Екип на Петел",

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