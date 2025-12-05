Задържаха 73-годишен за опит за убийство на свой съгражданин от Казанлък

Булфото

Окръжна прокуратура – Стара Загора обвини и задържа 73-годишен мъж за опит за убийство, съобщиха от държавното обвинение. Случаят е от 4 декември в землището на Казанлък.

По данни на прокуратурата 46-годишният С.М. се е придвижвал с велосипед, когато към него се приближил К.К., на 73 години, и го ударил в задната част на главата с твърд предмет. Пострадалият е открит около 14:10 ч. в безпомощно състояние от случаен минувач, който подал сигнал на тел. 112, посочват от прокуратурата.

На място незабавно са изпратени полицейски и медицински екипи. Мъжът е откаран в болница и е настанен за лечение.

К.К. е привлечен като обвиняем за опит за умишлено убийство. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, предаде бТВ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!