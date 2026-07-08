Задържаха 75-годишен германец край Карнобат

Снимка МВР

75-годишен германски гражданин е задържан в района на село Искра, община Карнобат. Арестът е направен при съвместна операция на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и германските правоохранителни органи срещу организирана престъпна група, занимаваща се със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

Акцията е проведена от служители на сектор „Издирване“ (FAST България) към ГДНП със съдействието на служители от ОДМВР – Бургас. До нея се е стигнало след оперативно-издирвателни действия и получена информация, че издирваният мъж се укрива на територията на България, в района на карнобатското село Искра.

В операцията са участвали и германски полицейски служители, ангажирани с разследването на престъпната група в Германия. Благодарение на координацията между екипите на FAST България и FAST Германия действията са били синхронизирани, като едновременно са задържани общо четирима предполагаеми участници в престъпната мрежа.

След ареста 75-годишният германски гражданин е отведен в ОДМВР – Бургас, където се извършват необходимите процесуални действия по процедурата за предаването му съгласно Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

От МВР определят операцията като пореден пример за успешното международно сътрудничество в борбата с тежката организирана престъпност и престъпленията срещу деца, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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