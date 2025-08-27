Задържаха австриец за шофиране след употреба на наркотици

Снимка: МВР

Австриец е задържан за шофиране на автомобил след употреба на наркотични вещества. До ареста се стигнало след сигнал, че в центъра на радомирското село Долни Раковец са спрели водач на лек автомобил, който управлява рисково.

Пристигналите на място полицаи тествали 39-годишния австрийски гражданин за алкохол и наркотици, като бил отчетен положителен резултат за амфетамин. Дал е кръвна проба за химичен анализ и е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка, информира БНР.

Автомобилът му е иззет и срещу него е образувано бързо производство.

Преди два дни, след положителен резултат за амфетамин при изпробването му с техническо средство докато шофира автомобил, в Радомир бе задържан и 26- годишен гражданин на Франция. И двамата чужденци са пребивавали на територията на радомирското село Стефаново по повод провеждащия се музикален обмен между артисти от различна националност, който приключва днес.

