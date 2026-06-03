Задържаха белгиец, наръгал мъж с нож в корема пред басейн в София

Снимка Пиксабей Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Кралство Белгия, наръгал мъж с нож в корема. Събраните до момента доказателства сочат, че на 01.06.2026 г. около 15,00 часа пред плувен басейн в гр. София, обвиняемият Ф.В. нанесъл удар с нож в областта на корема на Л.М. и му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в проникване в коремната кухина, пише novini.bg.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 129 , ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок до 6 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор Ф.В. е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Редактор "Екип на Петел",

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