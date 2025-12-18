Задържаха бизнесмен с боеприпаси, наркотици и хиляди евро

Булфото

В Кюстендил при акция на полицията откриха патрони, кокаин и пари в имоти на 37-годишен, който има частен бизнес. Това каза пред БТА говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил Катя Табачка.

В резултат на специализирана полицейска операция криминалисти от ОД на МВР и РУ Кюстендил са осъществени процесуални действия в имоти, намиращи се в Кюстендил и с. Стенско.

Открити и иззети са 40 незаконно притежавани боеприпаса, три опаковки кокаин, 6455 евро, мобилен телефон и тетрадка, съдържаща имена и отбелязани парични суми. Собственикът на имотите е задържан с полицейска заповед.

Материалите са докладвани на Районна прокуратура – Кюстендил и е образувано е досъдебно производство по случая.

