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Задържаха близо 3 тона нелегални овча лой и месни продукти на "Капитан Андреево"

06.07.2026 / 11:36 2

снимка: БАБХ

Близо три тона животински продукти иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“, съобщават от БАБХ.

При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната инспекторите са установили 1582 кг овча лой и 605 кг месни продукти без документи за произход. При други проверки, на автобус и бус с турска регистрация, са открити 300 кг и 330 кг  овча лой - без необходимите придружаващи документи. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

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Коментари
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уйчо (преди 27 минути)
Рейтинг: 134335 | Одобрение: 9320
То е по принцип халал, ама от време на време само става макрух и мубах, колкото да не ядосват аллаха.
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MrBean (преди 55 минути)
Рейтинг: 229743 | Одобрение: -2067
Как не ги е срам!? Ка сега свинското ще става халал????

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