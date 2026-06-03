Задържаха брокер, завлякъл клиенти със 100 000 евро

Снимка МВР

Пловдивски брокер е привлечен като обвиняем и оставен в ареста, след като завлече свои клиенти с близо 100 000 евро, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата на Република България. Разследването се води от Отдел "Икономическа полиция" към ОДМВР - Пловдив под ръководството на Районната прокуратура в града. Под сурдинка стана ясно, че 25-годишният мъж с инициали Х.Д. е действал по предварително обмислена схема в продължение на осем месеца – от август 2025 година до април 2026 година.

Младият мъж е използвал добрите си професионални и лични отношения с клиентите, за да ги убеди, че им осигурява изключително изгодни сделки за покупка на жилища. Като посредник той е прибрал от шест лица различни по размер суми за капаро.

В замяна на парите измамените са получили предварителни договори за покупко-продажба на апартаменти. При последвалата проверка обаче лъснала измамата – подписите на продавачите в документите не са били положени от действителните собственици на строителните фирми, а самите компании изобщо не са знаели за съществуването на подобни договори.

От държавното обвинение уточниха, че по случая вече са събрани множество доказателства. Извършени са мащабни претърсвания, огледи на иззети веществени доказателства, назначени са графични експертизи и са разпитани свидетели.

Спрямо 25-годишния пловдивчанин е повдигнато официално обвинение за измама в особено големи размери. Районният съд изцяло уважи искането на прокуратурата и наложи на Х.Д. най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Работата по документирането на целия мащаб на престъпната схема продължава, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

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