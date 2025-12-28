Задържаха четирима българи в Гърция за нелегален внос на животни

Снимка: Пиксабей

Полицията на град Драма арестува четирима българи. Те внесли в Гърция без необходимите здравни сертификати пет овце и се опитали да ги продадат, посочва БНР.

Целта е печалба, защото цената на месото преди празниците рязко се покачи поради разпространение на шарката по овцете, която унищожи около половин милион животни.

Българите са арестувани по време на продажба на овцете.

Полицията конфискува двете коли, с които животните са транспортирани до Гърция.

Животните са предадени на санитарните власти и ще бъдат унищожени, казаха полицаите.

Българите са нарушили и забраната за транспортиране на животни във връзка със строгите мерки срещу разпространение на шарката по овцете.

Във връзка със случая от Министерството на земеделието напомнят, че е в сила обща забрана за транспортиране на овце и кози в страната.

