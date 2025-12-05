Задържаха четирима души с голямо количество наркотици в столичен квартал

Снимка: Булфото

Четирима души са задържани снощи в столичния квартал "Красно село" при полицейска акция на служители от 6-о Районно управление, научи БНТ. Задържаните са се придвижвали с такси, оказали са съпротива и са направили опит да избягат.

По първоначална информация в автомобила са открити различни видове наркотици - марихуана, кокаин, амфетамини, кристали, както и таблетки ксанакс. Освен дрогата у задържаните са намерени ножове и боксове. Извършен е оглед на автомобила, намерените вещества са описани, проведени са полеви тестове.

Трима от заловените са били задържани за кратко и в понеделник вечерта като участници в провокации след протеста в центъра на столицата, но са били освободени, тъй като у тях не били открити забранени предмети.

