Задържаха четирима души за грабеж на мъж в Дупница

Снимка: Булфото

Задържаха четирима души за грабеж на 59-годишен мъж в Дупница, съобщиха от полицията.

Те са хванати на 10 декември. Откраднали са 4000 лв., съобщава Дарик.

Мъжете влезли в жилището на жертвата и чрез насилие са отнели парите.

Те са на възраст - 28, 40, 45 и 63 г. Работата по случая продължава под надзора на прокурор.

