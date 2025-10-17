Задържаха четирима при спецакция в Русе и София срещу разпространението на високорискови наркотици

Снимка: МВР

Четирима са задържани при полицейска операция срещу разпространението на високорискови наркотици, проведена на територията на Русе и София.

В хода на подготвените по предварителна информация действия от служителите на русенската ОДМВР по линия „Наркотици“, на 15 и 16 октомври на територията на градовете Русе и София са задържани четирима мъже на възраст между 30 и 57 години, за които са събрани данни за участие в престъпна дейност, свързана с разпространение на високорискови наркотични вещества.

Бяха извършени процесуално-следствени действия на няколко адреса в Русе и София. При претърсването бяха намерени и иззети значителни количества наркотични вещества, сред които: над 380 грама фентанил, над 400 грама метамфетамин, марихуана, прохообразни и кристалообразни вещества и таблетки с неустановен състав, съобщават от МВР.

Иззети са и голяма сума пари - над 15 000 лева, електронни везни, спринцовки с прозрачна течност и мобилни телефони, използвани за престъпната дейност.

Един от участниците е бил задържан при последващи действия в столицата, където е извършено претърсване както на неговото жилище, така и на стопанисван от него търговски обект.

Четиримата мъже, уличени в престъпната дейност, са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354А, ал. 1 от Наказателния кодекс – за незаконно държане и разпространение на наркотични вещества.

Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе.

