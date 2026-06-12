Задържаха четирима след възникнал конфликт между две групи в Радомир

Снимка: Булфото

Четирима души са задържани във връзка с възникнал конфликт и последвала саморазправа между две групи граждани в Радомир, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Инцидентът е станал около 17:00 ч. вчера в жилищен комплекс „Гърляница“. По първоначални данни спорът е започнал след забележка, отправена от местен жител към водач на лек автомобил, който форсирал двигателя на превозното си средство. Впоследствие конфликтът прераснал във физическа саморазправа, а на място се събрали повече хора от двете страни.

На място са изпратени полицейски екипи, които са предотвратили по-нататъшна ескалация на ситуацията. При инцидента е пострадал 48-годишен мъж, който е получил порезна рана в областта на лявата предмишница. На пострадалия е оказана медицинска помощ, като няма опасност за живота му.

По случая са задържани четирима души - по двама от всяка страна, за които е установено, че са сред основните участници в конфликта.

Водачът на лекия автомобил е напуснал мястото преди пристигането на полицейските служители. Предприети са действия за установяването и задържането му. По случая е образувано бързо производство за причиняване на телесна повреда.

В началото на тази седмица от полицията в Перник съобщиха, че двама мъже на 40 и 47 години са привлечени като обвиняеми и задържани за срок до 72 часа във връзка с побой в квартал „Хумни дол“, при който тежко пострада 28-годишен мъж, припомня БТА. Предстои прокуратурата да поиска от съда налагането на постоянна мярка за неотклонение.

Редактор "Екип на Петел",

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