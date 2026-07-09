Задържаха чужденци за кражби от коли по морето - използвали устройство, което блокира заключването

кадър: бТВ

Чужденци са задържани при разследване на серия от кражби от автомобили по Южното Черноморие. Според полицията един от заподозрените е използвал специализирано електронно устройство, с което се заглушава сигналът на дистанционното при заключване на колата.

Така автомобилът остава отключен, без собственикът да разбере, а извършителите могат да влязат в него без взлом и да откраднат оставените пари и ценности.

Случаите са регистрирани в района на Буните в Ахелой, обясни в ефира на бТВ началникът на Районното управление в Поморие главен инспектор Златан Даскалов.

През изминалата седмица в полицията са получени няколко сигнала за откраднати пари от паркирани автомобили. След съвместна работа на служителите на районното управление и криминалисти са предприети действия за установяване на извършителите.

На 7 юли сутринта в момент на кражба е задържан грузински гражданин.

При последвалите действия по разследването в автомобила, с който мъжът се е придвижвал, е открито устройство тип „тапа“. То е иззето като веществено доказателство.

„Механизмът наподобява радиостанция, но е настроен така, че да заглушава сигнала на дистанционното при заключването на автомобила“, обясни главен инспектор Даскалов.

Когато шофьорът натисне дистанционното, устройството блокира сигнала и автомобилът не се заключва.

Собственикът обаче може да остане с впечатлението, че колата е обезопасена, и да се отдалечи.

„Когато напуснат автомобила, тези лица отиват, влизат безпрепятствено вътре и извършват кражба на пари“, посочи началникът на полицията в Поморие.

По думите му подобно устройство се установява за първи път при този тип престъпления в района.

В момента на първото задържане полицаите забелязали и друг автомобил, който се оттеглял от района. Разследващите предположили, че хората в него може да са съпричастни към престъпната дейност.

Автомобилът е установен край Равда, а втори грузински гражданин също е задържан.

Редактор "Екип на Петел",

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