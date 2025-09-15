Задържаха дрога за над 11 млн. лв. при опит за контрабанда на „Капитан Андреево“

Снимка: Булфото

На 11 септември е направен опит да се пренесе почти 740 кг марихуана през граничния пункт "Капитан Андреево".

Наркотикът е на стойност над 11 млн. лв.

Властите обявиха, че случаят е особено тежък и за това престъпление се предвижда наказание "лишаване от свобода" от 15 до 20 години и глоба от 200 до 300 хил. лв., предава Дарик.

Спреният за проверка товарен автомобил е бил с влекач и полуремарке. Той е бил с чужда регистрация и се е управлявал от чужд гражданин. Идвал е от Западна Европа и е пътувал към Турция. Марихуаната е намерена в полуремаркето.

Обвиняемият е задържан за 72 часа.

Зам.-директорът на митницата в Бургас Иван Пасков заяви, че любопитна подробност по случая е, че превозното средство е било пломбирано с фирмена пломба и не е била поставена митническа пломба от мястото на изнасяне на стоката.

По думите му вниманието на служителите на митническите служби е било привлечено и от нестандартния размер на камиона.

