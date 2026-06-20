Задържаха дрогиран шофьор без книжка, превозващ 27 нелегални мигранти край Аркутино

снимка: МВР

Гранични полицаи задържаха дрогиран шофьор без книжка, превозващ 27 незаконни мигранти. В четвъртък към 20 часа граничен полицейски наряд е спрял за проверка между плаж ,,Аркутино“ и разклона зa комплекс ,,Св. Тома“ микробус с британска регистрация, управляван от 31-годишен от Бургас.

Установено, е че в товарния отсек на автомобила има 27 незаконни мигранти без документи за самоличност, съобщават от Министерство на вътрешните работи.

22-ма съобщили, че са от Афганистан, 5 – от Пакистан. Те са задържани в ГПУ-Бургас. Шофьорът също е задържан. Установено е, че не притежава шофьорска книжка и му е извършена проверка за употреба на наркотици, която е била положителна. Образувано е бързо производство, уведомена е районната прокуратура.Г

Редактор "Екип на Петел",

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