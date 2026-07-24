Задържаха дрогирано 18-годишно момиче зад волана в Свищов

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Служители на полицейското управление в Свищов са задържали 18-годишно момиче,шофирало след употреба на наркотици, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР във Велико Търново.

В хода на специализирана полицейска операция е извършена проверка на кола, управлявана от 18-годишна местна жителка. Тестът за употреба на наркотични вещества е отчел положителна реакция на метамфетамин. Тя е дала и кръвна проба за химичен анализ, съобщи бТВ.

Задържана е за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувана преписка.

При последвало претърсване в автомобила са установени свивка и част от саморъчно свита цигара, съдържащи листна маса, с общо тегло около 1,5 гр, която при полеви наркотест е реагирала на марихуана. Образувано е бързо производство.

Преди дни двама младежи и дилърът им бяха задържани от служители на полицията в Горна Оряховица при акция срещу наркоразпространението.

Редактор "Екип на Петел",

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