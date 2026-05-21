Задържаха двама 17-годишни при сделка с наркотици

снимка: Булфото

Двама непълнолетни, 17-годишни шуменци са установени и задържани в момент на сделка с наркотични вещества, информират от пресцентъра на ОД на МВР.

След целенасочена и последователна работа на криминалисти от РУ- Шумен и в хода на специализирана полицейска операция за противодействие, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, свързани с наркотични вещества, в ранния следобед вчера са предприети действия за проверка по оперативна информация за сделката.

Малко преди 13:30 часа 17-годишен, известен на полицията с държане на наркотици и кражба, пристигнал на кръстовище, образувано от улиците „Млада гвардия“ и „Зоя Космодемянская“ в Шумен, с цел закупуване на наркотични вещества под формата на течност за пушене от друг 17-годишен. Сделката била пресечена от криминалисти от полицейското управление в Шумен, предава Шум бг.

Иззети от купувача са три празни капсули за електронни устройства, които продавачът не успял да замени с пълни. При извършено претърсване в жилище, обитавано от „търговеца“, са намерени и иззети около 250 г течност, основа за приготвяне на наркотична течност за вейп устройства, 4 пластмасови шишенца с около 10 г течност за пушене, три пълни капсули с течност за пушене, електронна везна, около 3 г марихуана, вейп устройство със същата съставка за пушене и пликове с празни 10-милиметрови пластмасови шишенца за разпределяне на дози. Непълнолетният ученик е установяван миналата година да държи марихуана.

Материалите са докладвани в Окръжна прокуратура - Шумен. Работата по образуваното досъдебно производство за разпространение на наркотични вещества продължава под надзора на наблюдаващия прокурор. Двамата са задържани за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За извършено престъпление по чл. 354 А ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!