Задържаха двама израелци за шофиране след употреба на алкохол и притежание на канабис

Снимка: Булфото

Полицията в Разград задържа двама израелски граждани за шофиране след употреба на алкохол и притежание на канабис, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в областния град.

При полицейска проверка, извършена на ул. „Илия Петров“, е установено, че 32-годишен гражданин на Израел управлява автомобил „Ленд Роувър Рейндж Ивоук“ след употреба на алкохол. Пробата му с дрегер е отчела 1,4 промила, отбелязва БТА. В багажника на автомобила са намерени голямо количество димки и бомбички, които са иззети. По случая е започнато бързо производство.

Преди мача-реванш от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите между Лудогорец и Апоел Тел Авив до сектор „Г“ на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград е задържан и 24-годишен израелски гражданин. При извършената полицейска проверка у него са открити пет цигари със суха тревиста маса с тегло 5,25 грама. При направения полеви наркотест веществото е реагирало положително на канабис. По случая се извършва проверка, допълниха от ОДМВР в Разград.

Редактор "Екип на Петел",

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