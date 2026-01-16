Задържаха двама маскирани за въоръжения грабеж на над 80 хиляди евро от инкасо автомобил

снимка: МВР

Задържани са извършителите на въоръжен грабеж в Ихтиман, съобщиха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

По данни на полицията към 14.45 часа днес на тел. 112 е подаден сигнал за извършен въоръжен грабеж на инкасо автомобил в района на жп гарата в Ихтиман. Съобщено било, че двама маскирани са насочили огнестрелно оръжие към служителите на охранителната фирма, след което са отнели сумата от около 80 000 евро и се оттеглили пеша.

Незабавно са организирани заградителни действия и след близо 6-километрово преследване през пресечен и блатист терен извършителите са задържани от полицейските служители в района на село Стамболово.

Инкриминираната сума, която била захвърлена от мъжете по време на бягството им, е намерена. Извършителите са млади мъже, без криминални регистрации до момента. директорът на ОДМВР София старши комисар Тихомир Ценов поясни, че по първоначална информация инкасо автомобилът е транспортирал средства за зареждане на банкомати на територията на Ихтиман, като преди това е спрял за събиране на оборота от касата на жп гарата.

По случая е образувано досъдебно производство и в момента се извършват огледи и други процесуално-следствени действия.

