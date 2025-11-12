Задържаха двама мъже, арестувани с марихуана, електронни везни и значителна парична сума

Снимка: Булфото

Задържаха за 72 часа двама мъже, арестувани с марихуана, електронни везни и значителна парична сума, съобщи за БТА заместник-окръжния прокурор Атанас Илиев, който е и наблюдаващ досъдебното производство. Той добави, че предстои да бъде внесено в съда искане за налагане на мярка „задържане под стража“.

От пресцентъра на Апелативна прокуратура посочиха, че 22-годишният П. Ч. и 19-годишният Ж.Ч., са обвинени в държане на наркотични вещества с цел разпространение. Те бяха арестувани на 11 ноември в къща на ул. „Заводска“. При обиска полицаите окрили 31,25 грама марихуана на стойност 625 лева, електронните везни и паричната сума.

От началото на 2025 г. в Районното управление на МВР в Смолян е постъпила информация, че двамата обвиняеми системно държат, употребяват и разпространяват наркотични вещества. Установено било, че те уговаряли чрез мобилни телефони сделки и разпространявали наркотични вещества около дома, в който живеят. Според събраните доказателства, двамата ги държали с цел разпространение.

По досъдебното производство са извършени действия по разследването - оглед на местопроизшествие, разпити на свидетели, назначени са експертизи.

