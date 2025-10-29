реклама

Задържаха двама мъже, единият шофирал дрогиран, другият - без книжка

29.10.2025 / 11:03 1

Снимка: ОДМВР - Варна

Задържаха млад варненец, шофирал след употреба на наркотик. Случаят е от вчера, около 17.10 ч. в централната част на Варна служителите на Първо РУ спрели за проверка лек автомобил, шофиран от 24-годишен жител на морската столица. 

При контрола с техническо средство станало ясно, че мъжът е седнала зад волана след употреба на наркотични вещества – амфетамин, съобщават от ОД на МВР - Варна. Задържан е в районното управление за срок до 24 часа и срещу него се води досъдебно производство.

46-годишен жител на Елена, област Велико Търново, пък е задържан за срок до денонощие. Мъжът, известен на полицията, е бил спрян за проверка вчера, от полицейски екип, докато шофирал лек автомобил. Инспекцията показала, че водачът е без СУМПС и управлява МПС в едногодишен срок, след като е бил наказван за същото деяние. Материалите по образуваното бързо производство са докладвани на прокуратурата.

 

kris (преди 11 минути)
Рейтинг: 524420 | Одобрение: 97380
Защо ли изпитвам силни съмнения като чуя, че полевия тест е показал амфетамини....? Ще ви кажа.....От лекарка получих списък на поне 20 лекарства, които ако се взимат редовно показват при тестовете амфетамини и между тях е Метформин, който взимам от години за диабета.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

