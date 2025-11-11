Задържаха двама мъже, изготвяли фалшиви документи

Снимки: МВР

ГДБОП проведе специализирана полицейска операция срещу дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с изготвяне и разпространение на неистински официални документи. Акцията се е провела днес на територията на областите Велико Търново, Търговище и София.

Полицейските действия са осъществени под надзора на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Образувано е досъдебно производство за престъпления по чл. 321, ал. 6 и чл. 308, ал. 2 от НК.

В хода на операцията са задържани двама мъже – на 45 и 49 години. Разследването обхваща изготвяне на официални документи, издавани от различни институции, съобщават от МВР.

При проведените действия са претърсени шест имота и един автомобил. Намерени и иззети са компютърни устройства, принтери, мобилни телефони, както и множество копия и официални удостоверителни документи – свидетелства за регистрация на МПС, лични карти, нотариално заверени пълномощни, декларации и други.

Работата по документиране и доказване на цялостната престъпна дейност продължава.

