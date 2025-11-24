Задържаха двама мъже, пребили и ограбили сириец в София

Снимка: МВР

Служители на Първо РУ задържаха двама мъже за грабеж в София. На 21 ноември около 18:30 ч. в районното управление постъпил сигнал от 28-годишен сирийски гражданин, който съобщил, че по-рано през деня е бил нападнат и ограбен, съобщават от МВР.

По думите му, след като си поръчал такси от село Лозен до квартал „Лозенец“, автомобилът преминал през квартал „Христо Ботев“, където водачът качил като пътник свой познат. Той заплашил 28-годишния мъж, опрял нож в гърлото му и му отнел около 2000 лева, а след това заедно с водача му нанесъл побой извън таксито.

След проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия като извършители са установени и задържани 20-годишен мъж и 15-годишно момче. При претърсване в жилището на младежа са открити и иззети нож, мобилни телефони и малка сума пари.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 198 от НК. Събраните материали са докладвани в Софийска районна прокуратура.

Шофьорът на таксиметровия автомобил е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка „задържане под стража“ за 72 часа, а на 15-годишния е определена мярка „задържане под стража“ за срок до 48 часа.

Работата по случая продължава.

