Задържаха двама мъже от Варна за кражби от магазини
Снимка: Булфото
Мъж на 38 години, известен на МВР, е задържан за кражба след бързи оперативни действия на служителите на Трето РУ. Вчера около обяд е подаден сигнал от управител на магазин в голям търговски център за откраднато яке от неизвестен извършител. Униформените установили и задържали грабителя, съобщават от ОД на МВР - Варна. По случая е образувано бързо производство, а мъжът е задържан в ареста за срок до денонощие.
Криминално проявен също е в ареста на Първо РУ след извършена от него кражба на козметични продукти. 26-годишният мъж е посегнал на изложените в магазин стоки, а малко по-късно е подаден сигнал от служител на фирмата за изчезналите артикули. Образувано е досъдебно производство по случая, а нарушителят е задържан за срок до 24 часа.
