Задържаха двама мъже за кражби във Варна

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В рамките на няколко дни са получени четири сигнала за извършени кражби. Отнетите вещи, предмет на престъпленията са велосипед, хранителни стоки, известна сума пари в евро и дамска чанта с лични вещи и мобилен телефон в нея.

След бързата реакция на полицаите от РУ Провадия, Първо и Пето РУ, извършителите са задържани. Същите са мъже на възраст между 21 и 53 години, съобщиха от варненската полиция.

Редактор "Екип на Петел",

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