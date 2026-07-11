Задържаха двама младежи за незаконна гонка във Велико Търново

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Служители на ОДМВР - Велико Търново предотвратиха гонки с автомобили. Двама са задържани. Образувано е досъдебно производство.

Тази нощ около 01:30 ч. е получен сигнал на тел. 112 за силен шум от автомобили, форсиране на двигатели в района на Търговски парк във Велико Търново, на ул. "Магистрална". Към мястото са насочени три екипа на полицията, пише nova.bg.

Установени са два леки автомобила, успоредно спрени в двете ленти за движение, подготвяйки се да потеглят при зелен сигнал на светофарната уредба с форсиране на двигателите. Установени са водачите - на 18 и 19 години от Велико Търново, неизвестни до момента на полицията. Двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР.

По случая е започнато досъдебно производство. Последвала е проверка на още 37 автомобила, 1 мотоциклет, събрани в района и 56 лица. Други нарушения не са установени.

Редактор "Екип на Петел",

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