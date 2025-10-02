Задържаха двама пияни шофьори във Варна

Снимка: Булфото

С високо съдържание на алкохол в издишания въздух са задържани двама варненци - на 41 и 63 години. Те били проверени вчера от служители на Второ и Пето РУ в късните часове на деня, съобщават от ОД на МВР.

След установеното с дрегер нарушение, двамата са задържани в ареста до 24 часа и срещу тях са образувани бързи производства.

Преди дни в 2,30 ч. през нощта в ареста се е озовал и 44-годишен жител на Варна, известен на МВР, в който при проверка от служители на Първо РУ били открити наркотици.

При направената експертна справка веществото е реагирало на метамфетамин. По случая е образувано бързо производство по чл. 354А от НК.

