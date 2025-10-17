Задържаха двама при опит да откаднат климатик във Варна

Пиксабей

Двама мъже са задържани при опит да откраднат климатик във Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в областния град.

Случаят е от 15 октомври, когато в ранните часове на денонощието полицейски служители от Трето РУ извършили проверка на двамата варненци - единият на 28, а другият на 36 години, като и двамата са известни на полицията.

При проверката е установено, че са свалили външно тяло на климатик от жилищна сграда, намираща се в ж.к. „Вл. Варненчик“ с намерение да си го присвоят.

Извършителите са задържани за срок до 24 часа, а за случая е образувано досъдебно производство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!