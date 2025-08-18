Задържаха двама работници за пожара край Стара Загора

снимка Булфото

На 17.08.2025 г., в 15:10 часа, в ОДЧ на Второ РУ-Стара Загора е постъпил сигнал за възникнал пожар в местност "Черния мост", северозападно от Стара Загора. След проведени процесуално-следствени действия е установено, че двама мъже на 40 и 39 години при извършване на строителни дейности и работа с флекс, неумишлено са запалили сухи треви в имот в местност в землището на с.Малка Верея. Поради разрастналия се пожар, вследствие на силния вятър са изгорели къщи, стопански постройки, ниски храсти и дървета в местностите "7-ми километър", "Черния мост" и "Бобоолу". Нанесени са значителни материални щети, които са в процес на установяване. Няма пострадали хора. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано досъдебно производство по чл.331, ал.3 от НК под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.

Благодарение на бързата реакция на институциите, хората във вилната зона на Стара Загора бяха евакуирани за кратко време. На място вчера работиха 14 екипа от старозагорската Пожарна и техни колеги от Сливен. За подсигуряването на Стара Загора за евентуални други произшествия се включиха два екипа от Пловдив. Съдействие бе оказано от МО с хеликоптери и модула за наземно гасене. На място бяха кметът на Община Стара Загора, който освен че ръководи гасителните действия и лично участва в гасенето, областният управител на Стара Загора, секретарят на Община Стара Загора, директорите на ОДМВР-Стара Загора и РДПБЗН-Стара Загора. В гасителните дейстивя се включиха полицейски служители, служители на Община Стара Загора, Държавно горско стопанство, доброволци, и представители на други институции.

Към днешна дата, пожарът е локализиран, на място има екипи на Пожарната, които гасят локални огнища в периметъра. На място помагат и доброволците от доброволното формирование към Община Стара Загора, предаде Дарик.

