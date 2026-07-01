Задържаха двама след сблъсък с полицаи в центъра на Благоевград

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Полицейски служители в Благоевград задържаха двама мъже, след като се нахвърлили върху патрул при опит за полицейска проверка. Сред задържаните е П. Стойнев, познат с прякора Барабата, заедно с познат на него с прякор „Спасителя“, съобщава Struma.com. Барабата е познат на полицията в областния център, тъй като по-рано е бил съден и осъждан за грабежи, кражби и наркотици.

Инцидентът станал преди около половин час в района на НХГ в областния център. Полицейски патрул забелязал двамата мъже да се разхождат в района на гимназията и ги спрял за проверка. При вида на полицаите Барабата хвърлил топче на земята и се опитал да го стъпче с крака си, след което се нахвърлил върху патрула.

Пристигнало подкрепление и Барабата и Спасителя били арестувани.

Барабата и брат му П. Стойнев, с прякор Еката, са добре познати на полицията в областния център, съдени и осъждани за грабежи, кражби и наркотици. При днешната акция обаче Еката не е бил там.

Редактор "Екип на Петел",

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