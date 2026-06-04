Задържаха двама участници в престъпна схема за кредитни измами

Снимка Пиксабей

Служители на сектор „Измами“ при Главна дирекция „Национална полиция“ задържаха двама мъже на 27 и 29 години, заподозрени в участие в престъпна схема за кредитни измами от типа „кредитен удар“, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Задържането е осъществено непосредствено след предаване на парична сума в размер на 49 000 евро, придобита в резултат на кредитна измама, извършена спрямо 48-годишен мъж от село Галиче, област Враца. Единият млад мъж е задържан на паркинг в близост до метростанция „Надежда“, а вторият – на бул. „Ломско шосе“ в столицата.

В хода на полицейските действия пострадалият е бил установен в банков офис в столичния квартал „Надежда“ в момент, когато е попълвал документи за теглене на втори кредит в размер на 40 000 евро, пише novini.bg.

Според събраните до момента данни схемата е включвала въвличане на пострадали лица в тегленето на кредити от различни финансови институции в рамките на един до два дни. Извършителите, представяли се за хора с огромно влияние сред банкови и кредитни институции, убеждавали граждани с лошо ЦКР да намерят сред свои близки или роднини такива с чиста кредитна история, които да кандидатстват за отпускането на потребителски кредити.

След усвояването на кредитите пострадалите предавали получените парични средства на участници в схемата, под предлог осчетоводяване и заличаване, с обещанието, че парите ще бъдат преведени по новооткрита сметка на нуждаещото се лице с лошо ЦКР. В резултат на това средствата били присвоявани, а задълженията оставали за сметка на кредитополучателите. Работата по случая и в продължава и в момента.

Редактор "Екип на Петел",

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