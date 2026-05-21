Задържаха двама украинци за стрелбата в центъра на Варна

Снимка Фейсбук AI

Варненската полиция арестува хората, които стреляха в центъра на града.

Двама украинци са задържани от полицията за стрелбата на 8 май в центъра на Варна, при която пострада възрастна жена, който случайно се е намирала на мястото, съобщава БНР, позовавайки се свои източници.

До момента те са укривали от полицията. След проведеното издирване от МВР са задържани в Пловдив.

Блиц припомня, че жена на 73 години бе простреляна в ръката в центъра на Варна. Сигналът за инцидента, който е станал на улица в централната част на града, е получен около 10:20 часа. Веднага на място са пристигнали полицейски екипи. Пострадалата е прегледана от медици на Спешна помощ и няма опасност за живота ѝ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!