Задържаха двама за обира в Лувъра

Петел.бг

Двама заподозрени за дръзката кражба на френски кралски бижута от Лувъра са арестувани в Париж в събота вечерта и в момента се разпитват, съобщават Ройтерс и АФП, цитирайки вестник Le Parisien.

Единият от двамата заподозрени е бил на път да напусне страната и е бил задържан на летище „Шарл де Гол” около 22:00 часа в събота, пише вестникът. Другият е бил арестуван по-късно същата вечер в предградието Сен-Сен-Дени, северно от Париж.

Парижката прокуратура потвърди арестите, предаде БТА.

На 19 октомври крадци откраднаха осем ценни бижута на стойност около 102 милиона щатски долара от колекцията на Лувъра, разкривайки пропуски в сигурността, като проникнаха в най-посещавания музей в света, използвайки кран, за да счупят прозорец на горния етаж в работното време. Те избягаха със скутери.

Новината за кражбата се разнесе по целия свят, предизвиквайки анализ във Франция за това, което някои счетоха за национално унижение.

Според Le Parisien двамата мъже са на около 30 години и са родом от района на Сен-Сен-Дени. Те са били известни на френската полиция, а единият от заподозрените е бил на път да замине за Алжир, пише вестникът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!