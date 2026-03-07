Задържаха двама за продажба на електронни цигари, предназначени за изследвания

Снимки: МВР

СДВР установи продажба на индукционни стикове на известна фирма, предназначени за изследвания, и задържа двама души в момента на сделката.

След получена оперативна информация в отдел „Икономическа полиция“ - СДВР за мъж, който разпространява електронни цигари (индукционни стикове) на цени, многократно по-ниски от пазарните, вчера служителите на реда предприели акция по установяването и задържането му, съобщават от МВР.

В хода на специализираната полицейска операция на ул. „Вайганд“ в столичния квартал „Красна поляна“ били задържани двама мъже – 48-годишен, криминално проявен и 50-годишен, в момента, в който извършвали сделката.

Последвало претърсване в домовете и автомобилите на двамата, където били намерени и иззети над 56 500 къса индукционни стикове с поставен стар акцизен бандерол (от 2022 г.) и 11 опаковки тютюн без акцизен бандерол.

Специфично за престъпното деяние е, че иззетите нагреваеми цигари не са били предназначени за продажба от производителя им и това е специално отбелязано на опаковката. Те са били произведени с цел изследвания, след което производителят ги завел като унищожени. Вместо това, те били присвоени с цел продажба от 50-годишния задържан, който работел във фирмата.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 234 от НК. Двамата мъже са задържани с полицейска мярка до 24 часа. Предстои доклад на материалите в Софийската районна прокуратура.

