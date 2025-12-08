Задържаха двама за тежък побой пред магазин в София, единият от пострадалите е в кома

Кадър Фейсбук

Софийска районна прокуратура задържа двама обвиняеми – на 16 и на 34 години за тежък побой в столичния квартал „Люлин“, нанесли средни телесни повреди на двама мъже. Това съобщиха от обвинението.

Клип от случая беше разпространен в социалните мрежи.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 6 декември около 23,00 ч. в ж.к. „Люлин“ в град София пред денонощен магазин обвиняемите са нанесли удари с ръце и крака на двама мъже, посочва Дарик.

Вследствие на това те са им причинили средни телесни повреди, изразяващи се в мозъчно сътресение с изпадане в пълно безсъзнание на единия пострадал мъж и счупване на костите на носа с изкривяване на носната преграда на другия потърпевш. Деянията са извършени по хулигански подбуди.

По случая е започнато разследване за престъпления, за които се предвижда затвор. С постановление на прокурор по-възрастният е задържан за срок до 48 часа, а тийнейджърът е задържан за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за постоянен арест спрямо обвиняемите.

