Задържаха две жени, лъгали мъж около две години и откраднали от него 40 хил. лв.

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Полицията в Самоков установи две жени, причинили на мъж от село Широки дол имотна вреда в размер на 40 000 лева, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Мъжът е потърсил помощ в полицията вчера около 10:00 ч. Той е казал, че две негови познати всеки месец са искали да им предава различни парични суми под предлог, че е техен съдлъжник при лихвари и следва да им помогне с вноската, за да не пострада.

Полицаите предприели оперативно-издирвателни действия и задържали двете жени, които нямат криминални регистрации до момента.

По първоначални данни е установено, че за период от около две години те са поддържали заблуждение у потърпевшия, нанасяйки му имотна вреда в размер на около 40 000 лева.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по член 209 от Наказателния кодекс. Според този текст, кoйтo c цeл дa нaбaви зa ceбe cи или зa дpyгигo имoтнa oблaгa възбyди или пoддъpжa y няĸoгo зaблyждeниe и c тoвa пpичини имoтнa вpeдa ce нaĸaзвa зa измaмa c лишaвaнe oт cвoбoдa oт eднa дo шecт гoдини.

Действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата.

При друг случай пенсионер от Самоков стана жертва на телефонна измама, отбелязва БТА. Мъжът бе дал всичките си спестявания в размер на 3720 лева и 1150 евро, като поставил парите в найлонов плик и го закачил на входната врата в двора си.

