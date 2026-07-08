Задържаха две жени с метамфетамин и мобилна лаборатория за дрога в Бургас

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Две жени от Бургас са задържани днес при полицейска проверка, след като в автомобила, с който са се придвижвали, са открити около 50 грама метамфетамин, както и вещества и материали, използвани за производството на наркотични вещества. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Автомобилът "Опел Зафира" е спрян за проверка около 16:00 часа на ул. "Ванче Михайлов". Колата е била управлявана от 19-годишна жена. В автомобила е пътувала и 31-годишна бургазлийка, пише novini.bg.

При извършеното претърсване полицаите са открили раница, съдържаща множество пластмасови бутилки с киселина, натриева основа, червен фосфор, различни прибори и прекурсори, използвани при производството на наркотични вещества. Намерена е и пластмасова кутия с около 50 грама метамфетамин, уточниха от полицията.

Двете жени са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство в Първо районно управление – Бургас. Разследването продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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