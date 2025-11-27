Задържаха естонец, ударил с юмрук полицай в София

снимка: МВР

Прокуратурата обвини и задържа 25-годишен гражданин на Естония, нанесъл телесна повреда на полицай, съобщиха от обвинението.

На 26 ноември на бул. „Черни връх“, обвиняемият е нанесъл удар с юмрук в лицето на униформения при изпълнение на служебните му задълженията по опазване на обществения ред.

Вследствие на това, обвиняемият му е причинил лека телесна повреда. За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 до 5 години.

Мъжът е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест, предаде "Дарик".

