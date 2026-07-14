Задържаха голямо количество „маркови“ и недекларирани стоки на ТД Митница Варна

Снимка: Агенция "Митници"

Служители на Териториална дирекция Митница Варна задържаха 16 817 „маркови“ стоки, по-голяма част от които бижутерийни изделия, както и над 3800 недекларирани търговски артикула, при две проверки на митнически пунктове Варна Запад и Варна Ферибот.



Голямата част от стоките са открити при проверка на контейнер от Китай за България, който пристига на МП Варна Запад. Контейнерът е селектиран от служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия са открити 12 356 гривни, обеци и колиета, както и 460 ключодържателя и 135 калъфа за очила, всички носещи лога на защитени търговски марки, съобщават от Агенция "Митници". В изпълнение на европейски Регламент 608/2013 относно защита на правата върху интелектуалната собственост стоката е задържана.

В хода на проверката в същия контейнер са открити и недекларирани 2926 противоплъзгащи гумени килимчета и калъфки за декоративни възглавници, както и 940 одеяла и сгъваеми столове. Артикулите не са декларирани, т.е. представляват контрабанда. Предстои да бъде образувано административнонаказателно производство.

3000 лосиона за след бръснене с лого на известна марка са открити при друга проверка на Митнически пункт Варна Ферибот. На пункта пристига товарен автомобил с украинска регистрация, превозващ групажна стока за Грузия. За случая е уведомен притежателя на търговската марка, който е потвърдил, че лосионите са фалшиви. Те ще бъдат унищожени под митнически контрол, а разходите са за сметка на правопритежателя на марката.

Редактор "Екип на Петел",

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