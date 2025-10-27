Задържаха голямо количество сексуални стимуланти и анаболни стероиди в куриерски пратки

Снимка: Агенция "Митници"

Служителите от Митническото бюро на Българския разменно-сортировъчен център (БРСЦ) в Териториална дирекция Митница София задържаха голямо количество от общо 3454 сашета, таблетки и ампули сексуални стимуланти и анаболни стероиди в две отделни куриерски пратки.

Митническите инспектори са селектирали пратките за проверка след анализ на стоки, вложени в пратки за износ. Двете пратки са били с направление от България за Великобритания, а изпращачи са физически лица - български граждани с адресни регистрации в различни градове в страната. Посоченото съдържание на пратките е хранителни добавки, съобщават от Агенция "Митници".

На 21 октомври при извършената проверка на първата селектирана пратка е установено, че тя съдържа 110 опаковки с 1580 таблетки и 40 ампули различни анаболни стероиди. На следващия ден митническите служители откриват в другата селектирана пратка 262 кутии с 1834 сашета сексуален стимулант за мъжка потентност.



Лекарствените средства и сексуални стимуланти са задържани и по двете проверки са в ход административнонаказателни производства.

